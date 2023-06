Frana sul ristorante a Montefiascone | si indaga per omicidio colposo | il giallo sul cantiere per ampliare il locale

Leggi su open.online

(Di domenica 18 giugno 2023) C’era una terza persone nel“Da Paolo al Miralago” a, nel Viterbese, travolto da unain cui è morto il titolare Paolo Morincasa, 70 anni, e ferito gravemente il cuoco ricoverato in codice rosso all’ospedale di Belcolle a Viterbo. Nelc’era anche un altro dipendente, che dopo aver sentito i primi scricchiolii pochi attimi prima dellaè riuscito a mettersi in salvo, scappando all’esterno. La procura di Viterbo si prepara ad aprire un fascicolo di indagine per, nel tentativo di chiarire che cosa abbia causato il crollo dele quanto abbia influito ilgestito da una ditta edile per l’allargamento del. Sul posto è arrivata la pm Eliana ...