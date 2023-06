Frana su un ristorante a Montefiascone Un morto foto

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - Il titolare di un ristorate di, in provincia di Viterbo, è rimasto ucciso nel crollo di un costone. Laha sepolto il retrocucina del 'Miralago'. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e le ruspe.

Il crollo di un terrapieno ha investito questa mattina un- pizzeria nel centro cittadino di Montefiascone, in provincia di Viterbo. Ladella terra ha coinvolto una cantina adibita a magazzino dove erano presenti tre persone: una è stata ...Una persona è stata estratta viva dai vigili del fuoco Il crollo di un terrapieno ha investito questa mattina unnel centro di Montefiascone, in provincia di Viterbo. Laha coinvolto ...AGI - Il titolare di un ristorate di Montefiascone, in provincia di Viterbo, è rimasto ucciso nel crollo di un costone. Laha sepolto il retrocucina del 'Miralago'. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e le ruspe.

Frana terrapieno su un ristorante a Montefiascone (Viterbo): morto il titolare Paolo Morincasa, ferito il cuoc ilmessaggero.it

Un uomo e un ferito è il bilancio del crollo di un costone a Montefiascone, in provincia di Viterbo, nel Lazio.Viterbo, 18 giugno 2023 – Crollo di un terrapieno a Montefiascone, in provincia di Viterbo. La frana ha investito un ristorante nel centro cittadino, uccidendo il proprietario del locale. Il corpo ...