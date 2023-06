Frana investe ristorante a Montefiascone | morto il titolare

(Di domenica 18 giugno 2023) UnPaolo Morincasa di 70 anni, proprietario del, e di un lavorante, probabilmente il cuoco, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle. E' il bilancio di una ...

E' il bilancio di unache stamani ha travolto un ristorante a Montefiascone, nel Viterbese. Le due persone erano all'interno di una cantina, nella parte posteriore del locale Sul posto i vigili ...A causa della forte pioggia che ha colpito l'alta provincia - spiegano invece i vigili del fuoco - c'è anche stata a Laveno unache ha interrotto la viabilità del comune di Maccagno con Pino e .... mercoledì, è stata concessa l'autorizzazione per liberare lae si è subito iniziato a ... il dramma più grande è quello chetutti gli abitanti del territorio e degli allevatori, che hanno ...

Frana investe la cantina di un ristorante nel Viterbese, un morto - Italia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Non ci sono altri dispersi nella frana che ha investito la cantina di un ristorante a Montefiascone, nel viterbese. Il bilancio quindi, come viene confermato, è di un morto ...Un morto Paolo Morincasa di 70 anni, proprietario del ristorante, e di un lavorante, probabilmente il cuoco, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle. (ANSA) ...