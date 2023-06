“Fo**uti truffatori” | Harry e Meghan Markle insultati da un dirigente Spotify dopo la cancellazione del loro podcast

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Proprio non riescono a non far parlare di sé: l’ultima notizia sulconto è che sono stati definiti ““. Ma di chi stiamo parlando? Del principee di, i duchi di Sussex, che dovrebbero essersi allontanati dai riflettori (queste sembravano essere levolontà), ma che invece continuano a creare clamore (e a quanto pare anche scompiglio). Ma cerchiamo di capire meglio: la coppia, a quanto pare, aveva messo in piedi una società di produzione audio, la Archewell Audio, che avrebbe dovuto curare il, con un accordo siglato insieme alla piattaformadi ben 20 milioni di dollari. Ma i Sussex,aver prodotto una serie con tredici episodi, hanno ...