Forza Inter! | dal passato di Silvio Berlusconi spunta una lettera impensabile

(Di domenica 18 giugno 2023) Sapessi com'è strano, sentir parlar l'Ernesto, di, a Milano. La metrica è andata a farsi benedire, ma il senso c'è eccome. Alla serata andata in scena giovedì in onore dei 58 anni della sua azienda, l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha radunato la bellezza di 400 persone- tra gli altri gli ex calciatori nerazzurri Beppe Baresi, Aldo Serena e Nicola Berti, ma anche i cantanti Fausto Leali, Gianna Nannini e Nicola Di Bari, oltre al direttore di Libero Alessandro Sallusti, Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Paolo Scaroni, Massimo Moratti e molti altri e raccontato meravigliosi aneddoti. Il più bello? Quello dedicato a. Così Pellegrini: «Da presidente dell'Inter mi ero assicurato l'acquisto di Bergkamp, considerato il più forte giocatore al mondo, e di un altro olandese, Jonk, e poi gli italiani ...