Formula 1 | Verstappen in Mercedes | retroscena inaspettato | tifosi increduli

(Di domenica 18 giugno 2023) È tempo di rimpianti per la, l’occasione sfumata per Toto Wolff è enorme, rivelazioni shock PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In1 in questo ultimo mondiale le emozioni sembrano arrivare solo dalle retrovie, per quanto riguarda la lotta al titolo, infatti, esiste un solo dominatore assoluto della scena che risponde al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Oggi si torna in pista con la1 del Gran Premio in Canada. L'orario della partenza è alle 20, secondo il fuso orario italiano. I primi tre in gara sono:, Hamilton e Alonso . Chi vincerà la gara di oggi Ancora ...L'unica certezza delle qualifiche di ieri è sicuramente Max, nonostante le difficoltà in pista sulla scelta tra gomma intermedia o asciutta - soprattutto nel Q2 - l'olandese e la sua Red ...Alonso può dunque essere il rivale più insidioso per, ferma restando la superiorità della Red Bull a livello di macchina, e vede questo Gran Premio come una grande opportunità per ...

Formula 1, qualifiche Gp Canada: Verstappen conquista la pole. VIDEO Sky Tg24

Come da pronostico, le qualifiche ufficiali valide per lo schieramento del Gp del Canada 2023 di Formula 1 si sono disputate con la pista bagnata. A spuntarla, ancora una volta, Max Verstappen, che ...Max Verstappen ha legato il suo nome a quello della Red Bull, la scuderia con cui gareggia dall’ormai lontano 2016 dove resterà almeno fino a tutto il 2028 Un binomio tra i più vincenti dello sport ...