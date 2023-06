Formula 1 | rivelazione scioccante di Leclerc | è veramente successo | tutti allibiti

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 18 giugno 2023) Con il Gran Premio di Montreal in Canada previsto per domani,tenterà di dare una svolta alla stagione Stasera alle 22.00 ore italiane, si terranno le prove di qualificazione per il GP di Canada a Montreal, in uno dei circuiti considerati più belli ed affascinanti della1, e vedremo se ci saranno risposte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.