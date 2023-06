Formula 1 e moda | il fashion va dritto in pole position a Monaco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 giugno 2023) A Montecarlo, tra auto sportive e spalti acclamanti, la pista si è accesa sotto il bagliore del grand prix, che punta la luce delle sue teste di serie sui look degli spettatori. Da Charlotte Casiraghi a Lewis Hamilton, i look degli ospiti dell’ultima edizione 2023 del circuito monegasco, segnano un recupero del ‘’racecore’’: la tendenza social che guarda alla divisa da pilota per immaginarsi un dailywear che esce fuori dal tracciato della corsa. E tra maglie di Chanel e tute del team Ferrari, lariaccende i motori in vista del podio.1 e: il recupero ed il restauro di un immaginario Si deve ripercorrere in retromarcia la storia, a volte turbolenta, che unisce1, risalendo al 2016, l’anno in cui quest’ultima stava per scomparire dalla programmazione televisiva. La ...