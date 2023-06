Football americano | IFL 2023 | l’Italian Bowl sarà tra Guelfi Firenze e Panthers Parma

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023), quindi, tra. I play-off della IFL – ItalianLeague hanno emesso il loro verdetto e sono andati a comporre l’attesissimo match che eleggerà la squadra campione d’Italia e che si giocherà a Toledo (Stati Uniti) il primo luglio. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nei due match di semifinale disputati nel corso del weekend.– DOLPHINS ANCONA 42-21: il primo quarto si chiude sul punteggio di 6-0 grazie alla meta su corsa di Gerbino che corre per 15 yds. Nel secondo periodo idominano la scena con ben 3 td: corsa di Gerbino per 8 yds, quindi ancora Gerbino su corsa per 3 yds e ...