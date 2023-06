Football americano | ELF 2023 | i Seamen Milano cadono sul campo degli Stuttgart Surge

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Secondo impegno e seconda sconfitta per inella ELF– European League. I meneghini erano di scena in Germania, per la prima trasferta stagionale, sulche si sono imposti per 40-26, ma chiudendo i conti già nel terzo quarto.40-26. I tedeschi sbloccano il match con Hunter che corre in meta per 2 yds.risponde con un field goal di Felli da 31 yds per il 3-7. Di nuovo padroni di casa a segno con Hennessey che lancia per Steigerwald per 28 yds e il 13-3. Iaccorciano con Zahradka che trova Khalife su lancio per 12 yds e si va sul 13-9. Nel secondo periodo ...