Fonseca pista seria per la panchina del Marsiglia | Gallardo scartato dal club Le Parisien

(Di domenica 18 giugno 2023) Ledàcome prossima scelta delper il post Tudor.non sembra più in corsa, stando a quanto scrive il quotidiano francese. L’Olympiqueè uno dei tantiche va alla ricerca di un nuovo allenatore. Fino a ieri, la principale scelta era uno degli allenatori che interessava maggiormente in Francia, ovvero. Quest’ultimo era riuscito a convincere moltiin tutta Europa, perché considerato uno dei migliori in circolazione per la sua carriera con il River Plate, ma secondo il quotidiano francese Le Parisién, laè stata scartata internamente, dalla dirigenza del, da diversi giorni. Prende sempre più piede l’ipotesi ...

Più defilato invece Paulo. 'È unacredibile, ma probabilmente la più difficile, perché è ancora sotto contratto con il Lille fino al 2024 e perché i suoi dirigenti probabilmente non lo ...Si può chiudere ad importi più bassi, ma prima il tecnico deve liberarsi del club parigino. Lache porta al francese resta viva. In ballo anche Garcia eParis Saint - Germain's French head coach Christophe Galtier speaks during a press conference on the eve of the French L1 ...Occhio aE se dovesse saltare anche questa, occhio a Paulo. L'ex tecnico della Roma è adesso alla guida del Lille, società con la quale il Napoli ha già fatto ottimi affari... ...

Fonseca pista seria per la panchina del Marsiglia, Gallardo scartato ... IlNapolista

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “ Galtier in pole per la panchina del Napoli In questi casi dare percentuali è andare fuo ...Paulo Fonseca, tecnico del Lille accostato al Napoli, ha ha parlato della sulla prima stagione in Ligue 1 e dei progetti futuri.