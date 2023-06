Foggia | tifosi furiosi dopo il ko di Lecco | nel mirino ancora l’arbitraggio

Ilprova una reazione di nervi ma deve definitivamente arrendersi all'88': è Lepore a ... la Calcio Lecco torna in Serie B dopo cinquant'anni d'attesa e per tutti idi fede bluceleste può ...La gioia incontenibile deiper un risultato storico Netta vittoria per 3 a 1 sule il Lecco vola in serie B LECCO " Il Lecco vola in B e in città esplode la festa per un ritorno, quello nella serie cadetta, atteso ...Allenatore: Foschi 7(3 - 5 - 2): Dalmasso 6; Leo 6.5, Kontek 6.5, Rizzo 6; Garattoni 5.5, ... NOTE: stadio esaurito con 5000 presenze, con circa 1000foggiani. Espulso al 45' st mister ...

Attimi di tensione a Lecco, accerchiato e aggredito tifoso del Foggia: "Non puoi passeggiare qui" FoggiaToday

Il Lecco fa il suo ritorno in Serie B dopo 50 anni. I lombardi vincono per 3-1 in casa contro il Foggia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C e, grazie ...È un giorno storico per il Lecco e per i suoi tifosi, la squadra lombarda vince la doppia finale Playoff di Serie C e torna in Serie B dopo ben 51 anni. Una doppia sfida ricca di colpi ...