Sì è parlato di Lukaku, che l'Inter lasceràdi tornare al Chelsea. La Roma smentisce , l'... A parametro zero ci sono anche il trentunenne brasiliano del Liverpool Roberto(ma più o meno ......di uno stabilimento di 7.500 metri quadrati di proprietà dell'azienda di mobili Savio, per ... CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina e tempoScopri ......panchina ha fatto entrare giocatori che valgono 128 milioni Con un grafico il quotidiano... Nei Reds queste sono state le sostituzoni: Diogo Jota uscito per, Fabinho per Henderson, Elliot ...

Firmino è libero, ci pensa anche la Juve Calciomercato.com

Il West Ham ha annunciato ufficialmente che non rinnoverà il contratto di Manuel Lanzini. L’argentino ora sarà libero di firmare con un altro club Il West Ham ha annunciato ufficialmente che non rinno ...Dopo un tira e molla durato mesi e un dissidio interno al governo tedesco, Intel sembra abbia ottenuto un incremento dei sussidi per la costruzione delle Fab a Magdeburgo: 9,9 miliardi di euro non son ...