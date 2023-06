Firenze | la faida per il controllo dell’ex Astor dietro la scomparsa di Kata | «Una vendetta per quel tentato omicidio»

Leggi su open.online

(Di domenica 18 giugno 2023) Non ci sono indizi su dove si trovi, né c’è una pista concreta su chi possa averla in custodia (ammesso che sia stata davvero rapita). Ma a una settimana dalladella piccola di origine peruviana, gli inquirenti contano di aver individuato quanto meno il movente che avrebbe spinto «qualcuno» a far sparireleya. La sua vicenda è legata a doppio filo non solo genericamente al racket degli affitti per le stanzehotel, ma ad un episodio specifico occorso appena due settimane prima: ildi Santiago Manuel Medina Pelaez, l’ecuadoregno spinto giù dalla finestra del terzo piano lo scorso 28 maggio, non è dato sapere ad oggi da chi, e miracolosamente salvatosi. Ne è convinto il giudice per le indagini preliminari assegnato al ...