Firenze | bimba scomparsa | sgomberato l' ex hotel Astor | Sopralluogo degli esperti del Gis

...bambina di 5 anni di origine peruviana che viveva con la famiglia nell'ex hotel Astor di, ... Non è mai stata del tutto accantonata l'ipotesi che lapossa essere rimasta all'interno....carabinieri in ordine al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di. ...protetta FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Trovata morta la...Portate via oltre cento persone Le persone sgomberate sono state distribuite 'sia sul territorio disia nei dintorni - ha detto l'assessore al Welfare del Comune di, Sara Funaro - . I numeri sono importanti, si parla di oltre cento persone, ma non ho ancora i numeri definitivi. Abbiamo usato quattro strutture di accoglienza. Poi i servizi sociali ...

E' stato sgomberato l'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove è scomparsa la piccola Kata, la bimba peruviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Numerose ...Kata è scomparsa da più di una settimana: è dallo scorso sabato che non si hanno notizie della bambina di 5 anni di origine peruviana che viveva con la ...