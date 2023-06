su Schouten Depennato (o quasi) Jorginho, restano in piedi le altre candidature. Quella di ... la Sampdoria e la(in Serie A). Pure per arrivare a lui servirebbe però un investimento ...... in scadenza il prossimo 30 giugno, laha deciso di non rinnovare il contratto. "Sfoglio con fierezza l'ultima pagina di questo capitolo, consapevole di aver datome stesso per ......- più altri 5 di bonus - che sono stati versati dai bianconeri per prelevarlo dalla, ... Il futuro è ancorada scrivere.

Fiorentina, tutto su Retegui: la posizione dell'Inter Calciomercato.com

"La partita doppia di Retegui", si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi. Il quotidiano analizza il bomber italo-argentino impegnato oggi contro l'Olanda nella ...Reduce da un'annata difficile, la Juventus avrà come suo obiettivo comunque lo scudetto: c'è chi ne è convinto ...