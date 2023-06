Finale Playoff Serie C | il Lecco dopo 50 anni è in Serie B Foggia battuto per 3-1 nella gara di ritorno

(Di domenica 18 giugno 2023)50ilè inB. Capolavoro assoluto del tecnico Luciano Foschi, arrivato a stagione in corso, e in grado di rilanciare la squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Nel doppio confrontodeidiC, è riuscito a fare fuori l’osticissimodi Delio Rossi.di andata allo Zaccheria grande rimonta e risultatofissato sull’1-2. Quest’oggi, invece,l’iniziale vantaggio siglato Bjarkason, la compagine lombarda è pian piano salita in cattedra. Prima il pareggio di Lepore al 34esimo, poi il 2-1 di Lakti e lo scavetto perfetto ancora una volta di Lepore, che ha chiuso di fatto la partita sul ...

I lombardi battono il Foggia per 3 - 1 nel ritorno deiDopo il successo dell'andata in trasferta per 2 - 1, il Lecco vince anche ladi ritorno ed è promosso in Serie B dopo 50 anni di attesa. Il Foggia parte forte e trova subito il vantaggio con Bjarkason al 4', poi spreca il raddoppio con Ogunseye che poco dopo ...La quarta e ultima promossa in Serie B è il Lecco . I lombardi hanno scritto la storia nelladi C contro il Foggia , ritrovando così l'accesso alla cadetteria dopo 50 anni dall'ultima partecipazione nella stagione 1972 - 1973. Dopo il 2 - 1 fuori casa dello Zaccheria, la ...Il Lecco si è imposto anche nella gara di ritorno deidi Serie C contro il Foggia. I lombardi volano nella serie cadetta Dopo la vittoria sul campo del Foggia nell'andata delladi Serie C, il Lecco si è imposto anche davanti al suo pubblico con il risultato di 3 - 1. Grazie a ...

Serie C, finale playoff: il Lecco torna in B dopo 50 anni, Foggia battuto 3-1 al ritorno Sport Mediaset

LECCO – Domenica 18 giugno a partire dalle 17:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi l’incontro calcistico Lecco-Foggia, finale playoff del campionato nazionale di calcio di Lega Pro. Per garantire il ...ma anche l'amaro in bocca per aver solo sfiorato la promozione in D e avere perso per la terza volta la finale nazionale. Al sodalizio caro al presidente Carmelo Infante, la strada per tentare di ...