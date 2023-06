Finale Emilia | l' appello di un malato di Sla | Curatemi a casa o chiedo di morire

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 giugno 2023) Flavio Farris ha 46 anni, vive a, in provincia di Modena, e da circa dieci anni è bloccato a letto a causa della Sla. Non ha famigliari che gli siano vicini, e la sua situazione economica lo porterebbe a dover rinunciare alle sue assistenti e lasciare la suaper essere trasferito in una Rsa. Per questo la sua amministratrice di sostegno ha lanciato una raccolta fondi sul sito Gofundme per aiutarlo.