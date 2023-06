Filippo Carretta e le atmosfere riflessive che emergono dalle sue tele giganti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 giugno 2023) EU-noè è la rubrica per far conoscere e sostenere gli artisti under 35. L’obiettivo principale è dare l’opportunità a giovani artisti di mettere in mostra i propri lavori, affinché venga effettivamente riconosciuto uno “spazio ai giovani” ed evitare che questo mantra, come tutti i buoni propositi, cada miseramente nel vuoto. Al giorno d’oggi le mostre cosiddette “immersive” stanno spopolando in tutti i musei, attraverso immagini digitali sapientemente manipolate. Eppure questo aggettivo ben si presta a descrivere ledi Fiippo, nelle quali si entra completamente rimanendovi avvolti, catturati. Facciamo un passo indietro, il suo avvicinamento al mondo dell’arte e in particolare a quello della pittura avviene in modo accidentato, passando attraverso un viaggio in Australia, dove trascorre molto tempo in compagnia del mare. Studia scenografia ...