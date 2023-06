(Di domenica 18 giugno 2023) Infantino "La discriminazione è un atto criminale" ZURIGO (SVIZZERA) - In occasione della Giornata internazionale per il contrasto al discorso di odio delle Nazioni Unite, laha presentato oggi ...

... preso alla luce di una ricerca indipendente sui livelli di abusi in rete durante due precedenti tornei internazionali (UEFA EURO 2020 e Coppa d'Africa CAF 2021), ha permesso adi ...Il presidente del sindacato mondiale calciatori (), David Aganzo, ha aggiunto che "continueranno a collaborare e forniranno il medesimo servizio durante i Mondiali femminili in ......aver annunciato l'anno scorso di aver iniziato la collaborazione con la, il sindacato mondiale dei calciatori professionisti, per proteggere giocatori e tifosi dagli abusi sui social, la...

Fifa-Fifpro, l'intelligenza artificiale contro gli insulti social Agenzia di ... Italpress

Il calcio ha la responsabilità di tutelare i giocatori e gli altri gruppi interessati nel loro luogo di lavoro. Pertanto, Fifpro e Fifa continueranno la loro collaborazione e forniranno il medesimo ...In occasione della Giornata internazionale contro i discorso d'odio dell'Onu, la Fifa ha presentato un rapporto sugli abusi in rete nei confronti dei partecipanti dei Mondiali 2022 in Qatar, basato su ...