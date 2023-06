Fifa e Fifpro contro la discriminazione sui social | oltre 300 persone segnalate

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella Giornata internazionalei discorsi d’odio dell’Onu laha presentato i dati del Servizio di tutela deisugli abusi nei confronti dei calciatori partecipanti ai Mondiali in Qatar. Sono stati analizzati20 milioni di post e commenti e individuati 19.636 post offensivi, discriminatori o minacciosi. L’Ansa scrive in merito: “Il quarto di finale tra Inghilterra e Francia ha registrato il maggior picco di abusi in rete del torneo, mentre il 38% delle offese proveniva dall’Europa e il 36% dal Sud America. Tutti i post sono stati segnalati alle piattaformeper violazione delle linee guida e in molti casi sono stati rimossi.300verrannoa federazioni e autorità giudiziarie per essere sanzionate. ...

... preso alla luce di una ricerca indipendente sui livelli di abusi in rete durante due precedenti tornei internazionali (UEFA EURO 2020 e Coppa d'Africa CAF 2021), ha permesso adi ...Il presidente del sindacato mondiale calciatori (), David Aganzo, ha aggiunto che "continueranno a collaborare e forniranno il medesimo servizio durante i Mondiali femminili in ......aver annunciato l'anno scorso di aver iniziato la collaborazione con la, il sindacato mondiale dei calciatori professionisti, per proteggere giocatori e tifosi dagli abusi sui social, la...

