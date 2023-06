Fifa 23 Obiettivo Mutaforma | Jonathan Bamba

Leggi su imiglioridififa

(Di domenica 18 giugno 2023) Scopriamo insieme come completare l’rilasciata durante l’evento ShapeshiftersNumero di sfide da completare: 4 Scadenza: 25 giugno Premio finale: 1xMitrovi? Non scambiab. 10 completamentiCompleta la SCR aggiornamento Creazione10 volte.1x PACK DUE GIOCATORI 83+ Non scambiab. 15 completamentiCompleta la SCR aggiornamento Creazione15 volte.1x PACK TRE GIOCATORI 83+ Non scambiab. 20 completamentiCompleta la SCR aggiornamento Creazione20 volte.1x PACK DUE GIOCATORI 84+ Non scambiab. 30 completamentiCompleta la SCR aggiornamento Creazione30 ...