Ferrari | Sainz penalizzato di tre posizioni in Canada | parte dietro a Leclerc

Canada, Pole Verstappen. Ferrari: Sainz 8°, Leclerc fuori dai primi dieci Tuttosport

MONTREAL - Carlos Sainz è stato penalizzato dopo la sessione di qualifiche del GP del Canada di F1, venendo retrocesso di tre posizioni in griglia dopo l'impeding su Pierre Gasly. Il fatto è avvenuto ...Lo spagnolo della Ferrari, infatti, ha ostacolato il francese nell'ultima chicane, con il pilota dell'Alpine che, per evitare Sainz, ha dovuto tagliare la chicane stessa. Con questa penalità, il ...