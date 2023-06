Fedez travolto dalle critiche per il tatuaggio con la faccia di sua figlia Vittoria | “Se ti denuncia ha ragione”

(Di domenica 18 giugno 2023) Non è piaciuto molto il nuovoche si è fattoe che ovviamente ha condiviso con i suoi fan sui social. Il cantante ha deciso di tatuarsi sulla coscia sinistra il viso imbronciato di sua. “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia, e poi tatuatevelo”, si legge nella didascalia del post. L’esito però non ha soddisfatto i follower, che lo hannocon ironici commenti: “Perdona la franchezza… – scrive una fan – io fossi in te denuncerei il tatuatore… tuaè di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia! Scusa se sono sincera”. Anche la stessa Chiara Ferragni ha commentato con un chiaro messaggio: “Ahahaha”. C’è chi invece consiglia adi ...

...continuano a minacciare la Colombia di Anna Lisa Bonfranceschi Cronistoria della faida trae ...da inchieste di corruzione della Guardia di finanza , storie di mafia, falso in bilancio, ..., Dargen D'Amico e Ambra Angiolini sono stati confermati come giudici della nuova edizione di X ...anni ha progressivamente diradato la sua presenza in tv a causa degli scandali che hanno...dagli insulti Achille Costacurta (figlio di Martina Colombari) attaccasui social: ''Sto str***o'. Ecco cosa è successo Lo sfogo di Martina Colombari Lo sfogo di Martina Colombari sui ...

La reazione di Chiara Ferragni alla bufera social tra Fedez e Luis Sal Novella 2000

Fedez si è tatuato il volto triste della figlia Vittoria, ma i suoi follower non sono d'accordo: ecco l'immagine e le critiche.“E così i due fidanzati si sono lasciati, questa è la verità che non vi dicono”, sono le parole di Fabrizio Corona che arriva per dire la sua sul caso mediatico del momento. Come nessuno vi potrà mai ...