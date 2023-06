F1 | Verstappen mette la vittoria 100 per la Red Bull Leclerc solo quarto

Oscar Piastri (McLaren) 5 :a segno un gran sorpasso su Hulkenberg, di frenata, in staccata, ... Facile incensare anche oggispecie nel giorno in cui raggiunge Senna a quota 41 vittorie ...Allo spegnimento dei semaforimantiene il comando mentre Hamilton passa subito Alonso , ... Al termine del primo giro già ai box Tsunoda , chegomma dura. Russell a muro! Il primo a ...Sempre e solo Max, da oggi come Ayrton Senna . L'olandese volantein cassaforte anche il GP del Canada , nono appuntamento della stagione 2023 del Mondiale di F1 e raggiunge a quota 41 vittorie in ...

Max Verstappen mette nuovamente la firma sul Gp del Canada laRegione

Alla fine, per la settima volta questa stagione, ad alzare il trofeo del vincitore è Max Verstappen, che ha condotto la solita gara solitaria in testa. Alle sue spalle il lungo duello per il secondo ...Max Verstappen ha vinto il Gp del Cananda di Formula 1, appena giù dal podio le Ferrari, quarta e quinta. Ducati protagonista nella MotoGp in Germania, cinque moto ai primi cinque posti, con la vittor ...