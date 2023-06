(Di domenica 18 giugno 2023) Zona punti e una buonaquella dinel GP di Montreal, in Canada. Il finlandese, con la sua Alfa Romeo, ha dato segni di ripresa dopo un inizio didisastroso sotto tanti punti di vista. Queste le sue parole: “Abbiamo guadagnato quattro posizionii rispetto al posto di partenza. Penso che sia abbastanza buono. È un peccato, ovviamente, che abbia perso una posizione proprio alla fine, ma le gomme hanno iniziato a consumarsi abbastanza bene nel mezzo” – ha continuato. “Gli ultimi 5-10 giri sono iniziati ad essere abbastanza difficili. Fino a quel momento stava andando bene e penso che anche oggi il nostrofosse molto buono. Èin grado di combattere bene” ha detto il finlandese. “Secondo me è ...

- VOTO 6,5 Lui invece perde mezzo punto per essersi fatto beffare proprio da Stroll nel finale, dopo aver resistito stoicamente e aver azzeccato la strategia non fermandosi con la ...Ottava l'Alpine di Esteban Ocon, davanti all'Aston Martin di Lance Stroll e all'Alfa Romeo diche chiude la TOP 10 della classifica. Undicesimo Oscar Piastri su McLaren, a precedere l'...L'Alfa Romeo ha fatto un passetto condopo quello di Zhou in Spagna e ora è davanti alla Haas nel derby tra clienti Ferrari. La Williams è lì a - 2 dall'Alfa Romeo, mentre l'...

F1, Valtteri Bottas: "La miglior prestazione della stagione, il passo gara è stato ottimo" OA Sport

Danilo Lunetta | A seguire la cronaca della gara del GP Canada 2023, nona prova del mondiale di F1, vinto da Max Verstappen su Fernando Alonso e Lewis ...