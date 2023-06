F1 | perché la Ferrari ha rimontato tante posizioni a Montreal? E la gestione delle gomme…

(Di domenica 18 giugno 2023) Laarchivia un Gran Premio del Canada complessivamente positivo, soprattutto se parametrato alle aspettative (non) generate dal sabato. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente quarto e quinto, rimontando seia testa rispetto a quella di partenza. Una novità, verrebbe da dire, poiché il Cavallino Rampante ci aveva abituato a retrocedere alla domenica. Chiaramente, c’è tutta una serie di dinamiche per spiegare l’accaduto. In primo luogo la SF-23 non è un disastro, è una monoposto senza infamia e senza lode se rapportata a quelle dei top team, però è indubbiamente superiore alle McLaren, all’Alpine, alla Haas e alla Williams che la precedevano in griglia. D’altronde l’esitoqualifiche è stato al di sottoattese a causa della pioggia che ha fregato il monegasco e della ...

