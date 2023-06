F1 | pagelle GP Canada 2023 | Verstappen un robot | progressi strategici per la Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Maxscrive la storia al termine del Gran Premio del, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal, intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve, il pilota olandese va a ritoccare il libro dei record, completando un podio con ben 11 titoli iridati complessivi, quasi 12 ormai. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara odierna. LEDEL GP DELMAX(Red Bull) 10: impressionante, inesorabile, dominante. Vince ancora una volta, la quarta gara consecutiva, la sesta stagionale, 41a in assoluto, come Ayrton Senna. Valica ampiamente i 200 giri condotti in testa consecutivamente e procede su un livello impossibile per tutti gli altri. Oggi vince, ma non stravince, se così si può dire. Ad ogni ...