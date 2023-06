F1 | Nico Hülkenberg penalizzato dopo le qualifiche in Canada | addio prima fila per il tedesco

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Sono state ore molto convulse quelle successive alledel GP del, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Montreal, il time-attack è stato all’insegna dell’incertezza, visto l’arrivo della pioggia che ha condizionato non poco l’agire dei piloti. Alla fine della fiera, il migliore è sempre il migliore e corrisponde a Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha saputo leggere alla perfezione tutti i vari momenti e ha preceduto nell’ordine il(Haas) e lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin). Tuttavia, per quanto riguardaè stata necessaria un’analisi di quanto accaduto nell’ora di prove, visto che il teutoè finito sotto investigazione per un’infrazione in regime di bandiera rossa. L’episodio si riferisce ...