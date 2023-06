F1 | mondiale piloti | classifica dopo il GP del Canada

Ecco la classifica aggiornata dopo il GP del Canada:, la classificaLe classifichee costruttori deldi F1 2023 aggiornate dopo il Gran Premio del Canada a Montreal. Trionfo per Max Verstappen, sesta in stagione, 41 come una leggenda quale Senna. Alle sue spalle ...La classificaè attualmente così composta: Max Verstappen (170 pt.). Sergio Perez (117 pt.). ... Max Verstappen autentico dominatore deldi Formula 1 si è messo in tasca anche la pole ...

F1 2023: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp del Canada Circus Formula 1

Gara MotoGP Germania 2023, ordine di arrivo, classifica gara motomondiale, risultati MotoGP con Ducati a podio!Verstappen sempre più primo, ma Alonso insidia Perez per il secondo posto; Sainz torna quinto, Leclerc rimane settimo ...