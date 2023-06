F1 | Max Verstappen trionfa anche in Canada ed eguaglia le 41 vittorie di Senna Buona rimonta delle Ferrari

(Di domenica 18 giugno 2023) Maxrispetta il pronostico della vigilia e vince in scioltezza il Gran Premio del2023, confermandosi il dominatore assoluto della stagione edndo soprattutto i 41 successi in carriera in Formula Uno della leggenda brasiliana Ayrton. Sesta affermazione stagionale (di cui le ultime quattro consecutive) per il fenomeno olandese della Red Bull, che centra inoltre la terza doppietta pole-vittoria di seguito dopo Montecarlo e Barcellona. Podio completato dall’Aston Martin di un arrembante Fernando Alonso e dalla Mercedes di Lewis Hamilton, protagonisti di unagara ma incapaci di mettere realmente sotto pressione il campione del mondo in carica. Prestazione incoraggiante a livello di ritmo e gestionegomme in casa, che ...

