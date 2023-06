F1 | Max Verstappen pronto a cannibalizzare i rivali anche a Montreal Ferrari affronta una gara tutta in salita

(Di domenica 18 giugno 2023) Alle ore 20.00 italiane di domenica 18 giugno 2023 prenderà il via il Gran Premio del Canada, ottavo dei ventidue round che compongono il Mondiale di F1 2023. Il campionato iridato è alla disperata ricerca di un tema d’interesse, essendo totalmente assoggettato al predominio di Maxe della Red Bull. L’olandese comanda la classifica generale con ampio margine, mentre il Drink Team ha vinto 7 gare su 7. Oggi verrà aggiunta un’altra tacca? Probabile, perché Super Max si lancerà dalla pole position, ricoprendo per l’ennesima volta il ruolo di favorito. I suoipiù pericolosi? Due veterani, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, i quali scatteranno dalla seconda fila. Difatti, a fianco dell’olandese si schiererà la Haas di Nico Hülkenberg, issatosi nell’empireo della griglia vincendo la lotteria delle qualifiche. Difatti lo schieramento di ...

...Piastri dall'altra parte del circuito non gli ha permesso di marcare a stretto contatto, ... spero di recuperare il secondo posto subito così da non lasciar scappare il treno die ...Ferrari, altro disastro' target='_blank'>pole die l'eliminazione precoce di Gp Canada, Leclerc attacca il muretto Ferrari dopo l'ennesima eliminazione in Q2 Dopo le libere promettenti, che facevano sperare in un duello con il campione del mondoper la pole position a Montreal si è, infatti, tornati alla triste realtà: Charles Leclerc è ...

F1 Canada, qualifiche: Verstappen pole show sotto la pioggia. Ferrari, altro disastro La Gazzetta dello Sport

Si preannuncia un sabato molto emozionante in F1. Ora in pista per la terza e ultima sessione di prove libere a Montreal, con uno sguardo al meteo per… Leggi ...Alle ore 20.00 italiane di domenica 18 giugno 2023 prenderà il via il Gran Premio del Canada, ottavo dei ventidue round che compongono il Mondiale di F1 2023. Il campionato iridato è alla disperata ri ...