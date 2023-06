F1 | Max Verstappen | “Non è stato facile mantenere in temperatura le gomme | l’importante è aver vinto”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Maxvince ancora e fra 41 vittorie in carriera, eguagliando Ayrton Senna. L’olandese continua a dominare la stagione e consolida la testa del Mondiale con questo trionfo nel GP del Canada a Montreal, il secondo della carriera sul circuito Gilles Villeneuve. Queste le sue parole dopo l’ennesima cavalcata vincente: “Sono molto contento, non è stata una gara così lineare, lenon si scaldavano, faceva molto freddo rispetto agli altri giorni, quindi scivolavamo parecchio. Però siamo riusciti a far funzionare il tutto e vincere di nuovo oggi il Gran Premio numero 100 per il team è davvero speciale, una sensazione incredibile perché guido da tanto tempo per la Red Bull“. “E’ fantastico, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri anche a livello personale, spero di continuare così. Mi aspettavo una competitività di Aston Martin e ...