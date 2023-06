F1 | Leclerc | ' la miglior Ferrari della stagione | ho avuto buone risposte'

(Di domenica 18 giugno 2023) Montreal, 18 giu. - (Adnkronos) - "Hodelle, il feeling era positivo, peccato per le qualifiche. Oggi partivamo 10° ed 11° finiamo 4° e 5°. Il feeling ed il passo gara erano buoni. L'obiettivo èare ancora ma è stata ladall'inizio. Un sorriso? Sorriderò quando vincerò, il quarto posto non è quel che voglio". Lo dice il pilotaCharlesdopo il 4° posto nel Gp del Canada.

"E' stata una gara positiva con laFerrari della stagione". Parola di Charlesdopo il quarto posto conquistato nel Gran Premio di Formula 1 del Canada: "Questo - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - mi fa ...Segnali di ripresa per le Ferrari: quartoe quinto Sainz. vedi anche Formula 1, Gp Spagna: ... dopo aver dominato le FP3 e le Q1, Verstappen non ha ottenuto iltempo nel Q2 (andato ad ...ha comunque ammesso di non poter spiegare completamente perché non sia riuscito a ... Verstappen, uscito per primo è riuscito ad approfittare di una pioggia meno intensa e ha fatto il...

F1, Charles Leclerc: "La miglior Ferrari della stagione. Lavoriamo per arrivare sul piano della Red Bull" OA Sport

Sarà una bella lezione in vista dell’Austria, dove speriamo di essere in buone condizioni. Dobbiamo fare un weekend perfetto per ottenere risultati migliori". Ferrari, Vasseur annuncia aggiornamenti ...Anche in Canada Max vince passeggiando. Spinge per qualche giro, poi, fissate le distanze, se ne va bello fresco al traguardo, senza degnarsi ...