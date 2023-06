F1 | Hamilton | ' grande fine settimana | stiamo rimontando pian piano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Montreal, 18 giu. - (Adnkronos) - "Per noi è stato unweekend.o. L'Aston Martin ha fatto qualcosa in più questo weekend, perché hanno portato aggiornamenti. E' unonore essere sul podio con altri due campioni del mondo come Max e Fernando. Ero felice di essere in lotta con loro, ma oggi non avevamo abbastanza passo purtroppo". Lo dice Lewisdopo il 3° posto nel Gp del Canada di F1. "Sapevamo che questo weekend non era il migliore per noi -aggiunge il 38enne inglese della Mercedes-. Faticavo nelle curve a bassa velocità, è lì che perdevo tempo da Fernando e Max. Dobbiamo aggiungere carico aerodinamico alla macchina e renderla più efficiente. Marosicchiando terreno, presto arriveremo. Max è ...