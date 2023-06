F1 | Gp Canada 2023 | Verstappen trionfa ed eguaglia Senna

(Di domenica 18 giugno 2023) Montreal, 18 giu. - (Adnkronos) - Maxnel Gp del, ottava prova del mondialedi F1, conquistando la 41/a vittoria della carriera,ndo i successi di Ayrton. L'olandese della Red Bull si impone davanti allo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e all'inglese della Mercedes Lewis Hamilton. Buona prova in rimonta delle Ferrari: quarto il monegasco Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz che si lasciano alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez. "Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, scivolavamo parecchio, però siamo riusciti a far funzionare il tutto. Vincere il Gp numero 100 per il team è qualcosa di incredibile", ha commentatodopo il successo. "E' ...

Max Verstappen scrive la storia al termine del Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Montreal, intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve, il ...Da Sainz a Tsunoda, tutte le penalità in Canada Una Ferrari non brillante ha chiuso le qualifiche con l'ottavo posto di Sainz e l'undicesimo di Leclerc, con il monegasco addirittura eliminato… Leggi ...