F1 | Gp Canada 2023 | Verstappen trionfa ed eguaglia Senna

Come Ayrton. Max Verstappen raggiunge il mito Senna, 41 successi, sul circuito che porta il nome di Gilles Villeneuve. "Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri, è anche la numero 100 ...VERSTAPPEN 10 Vittoria numero 41 in carriera, sesta stagionale, quarta di fila. Raggiunge Senna, in attesa un giorno di imitare e magari superare Schumacher e Hamilton, perché il suo talento smisurato ...Tutto secondo i pronostici. Max Verstappen vince il Gran Premio del, confermandosi il signore indiscusso, il dominatore della stagione. "Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, le gomme non entravano nella giusta finestra, ma siamo ...

Gran premio Canada GP Formula 1 2023 la Repubblica

Il pilota della Red Bull, scattato dalla pole position, ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton, che dopo aver passato al via lo spagnolo ha subito il sorpasso ...Prove libere 1 live: venerdì 16 giugno 2023 alle ore 17:30:00 Prove libere 2 live: venerdì 16 giugno 2023 alle ore 20:30:00 Prove libere 3 live: sabato 17 giugno 2023 alle ore 16:30:00 ...