F1 | Gp Canada 2023 | Verstappen trionfa ed eguaglia Senna

AGI - Max Verstappen domina e vince anche il Gran Premio del, centrando la quarta vittoria consecutiva e sesta stagionale in otto gare disputate. In carriera fanno 41 successi , gli stessi ottenuti da una leggenda come Ayrton Senna. Il pilota della Red ...Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del, mettendo un sigillo sulla centesima vittoria della Red Bull Racing in Formula 1. L'olandese è passato sotto la bandiera a scacchi con una decina di secondi di vantaggio sulla Aston ...Anche inMax vince passeggiando. Spinge per qualche giro, poi, fissate le distanze, se ne va bello ... 18 giugno

Gran premio Canada GP Formula 1 2023 la Repubblica

Segui giro per giro i tempi e le posizioni dei piloti nel gran premio del Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve Luogo: circuito di Montreal 20:05 Hamilton supera Alonso al via, lotta… ...Grazie alla prima posizione conquistata nel GP Canada, Max Verstappen ha eguagliato nella classifica di tutti i tempi Senna ...