F1 GP Canada 2023 | Vasseur | “Capisco la frustrazione di Leclerc | non voglio dare la colpa a lui”

(Di domenica 18 giugno 2023) Frederic, team principal della Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP deldi F1: “Rispetto a venerdì nelle terze libere il passo era migliore. In qualifica però c’è stato un caos dovuto alla scelta di gomme e in Q2 abbiamo potuto fare un solo giro. Non è andata bene, in gara dovremo assolutamente migliorare.? Abbiamo discusso con lui, il quel momento era necessario che facesse un tempo per proteggersi da un’eventuale bandiera rossa. Nondargli ladell’errore, è successo. Credevamo che la macchina potesse anbene con le soft“.ha poi aggiunto: “Comprendo perfettamente ladi, probabilmente aumentata ...

La giornata delle qualifiche di F1 del GP delsi è rivelata positiva per Red Bull, . Il team di Milton Keynes è di nuovo in testa al mondo, con Verstappen in pole. L'altra faccia della medaglia è però Perez , dodicesimo e lontano dalla ...Tante novità al termine delle qualifiche del GP deldi Formula 1, con tanti piloti penalizzati e una griglia nuova. Andiamo a ripercorrere cos'è accaduto e cosa cambia in vista della gara. Carlos Sainz ha ricevuto tre posizioni di penalità ...Lo ha descritto 'pesante dal punto di vista psicologico' questo sabato del GP di F1 del, Carlos Sainz. La giornata non era nata sotto una buona stella per il ferrarista di Madrid, finito ...

Diretta qualifiche F1 GP Canada 2023: dove vederle in tv Tuttosport

La pioggia non perdona. Fuori in Q2 Charles Leclerc e Sergio Perez. Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà 11/o nel gran premio del Canada di Formula 1.La griglia di partenza del Gp del Canada subisce variazioni importanti. Quattro piloti sono stati infatti penalizzati dalla giuria. Tra di loro c’è anche Carlos Sainz: la sua Ferrari partirà ...