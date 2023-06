F1 GP Canada 2023 | Vasseur | “Bella rimonta della Ferrari | piuttosto ottimista per l’Austria”

(Di domenica 18 giugno 2023) “Eravamo in buona giornata, abbiamo fatto una buona gara. Da venerdì siamo in buona forma, sin dall’inizio delle prove, sia sul giro secco che sulla situazione di gara. Ieri abbiamo chiuso le prove al 10° ed 11° posto ma oggi abbiamo fatto una, il passo è buono, la strategia è buona per poter spingere”. Lo ha detto il team principal, Frederic, dopo la gara del GP deldi F1 chiusa con un quarto e quinto posto di Leclerc e Sainz: “Negli ultimi 30 giri abbiamo avuto lo stesso passo di Luis ed Alonso. Non ho rimpianti per le qualifiche ma dobbiamo correggere gli errori commessi. Non dobbiamo immaginare quello che possiamo fare, dobbiamo concentrarci sul prossimo Gp, porteremo aggiornamenti sulla macchina e dovremo mettere tutto insieme. Sono ...

AGI - Max Verstappen domina e vince anche il Gran Premio del, centrando la quarta vittoria consecutiva e sesta stagionale in otto gare disputate. In carriera fanno 41 successi , gli stessi ottenuti da una leggenda come Ayrton Senna. Il pilota della Red ...Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del, mettendo un sigillo sulla centesima vittoria della Red Bull Racing in Formula 1. L'olandese è passato sotto la bandiera a scacchi con una decina di secondi di vantaggio sulla Aston ...A vincere il Gran Premio deldi Formula 1 è stato il solito Max Verstappen, che ha colto il successo numero 100 nella storia della Red Bull. Ma noi non siamo qui per raccontarvi la cronaca della gara, bensì per ...

Gran premio Canada GP Formula 1 2023 la Repubblica

Agli avversari non ha lasciato nemmeno le briciole. Max Verstappen ha vinto anche il GP del Canada, ottava prova del Mondiale di Formula 1 Partenza senza problemi, soste ai box perfettamente eseguite ..."E' stata una gara positiva con la miglior Ferrari della stagione". Parola di Charles Leclerc dopo il quarto posto conquistato nel Gran Premio di Formula 1 del Canada: "Questo - aggiunge il pilota ...