F1 GP Canada 2023 | Russell | “Mio errore ha avuto conseguenze enormi”

(Di domenica 18 giugno 2023) George, 19esimo nel GP del, ha visto la sua gara compromessa da unche, in curva 9, gli è costato l’efficienza della sua vettura. “Ci siamo impegnati tantissimo con impegno e dedizione, poi unda parte mia ha– ha affermato–. Ho solo girato un po’ troppo largo, ho colpito il cordolo e subito dopo mi sono reso conto che ero contro il muro. Gli aspetti positivi ci sono la macchina era veloce su una pista dove non ci aspettavamo davvero di essere competitivi. Ma non è servito. Ci sarebbero stati almeno 12 punti in classifica per la squadra”. SportFace.

Come Ayrton. Max Verstappen raggiunge il mito Senna, 41 successi, sul circuito che porta il nome di Gilles Villeneuve. "Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri, è anche la numero 100 ...VERSTAPPEN 10 Vittoria numero 41 in carriera, sesta stagionale, quarta di fila. Raggiunge Senna, in attesa un giorno di imitare e magari superare Schumacher e Hamilton, perché il suo talento smisurato ...Tutto secondo i pronostici. Max Verstappen vince il Gran Premio del, confermandosi il signore indiscusso, il dominatore della stagione. "Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, le gomme non entravano nella giusta finestra, ma siamo ...

Il pilota della Red Bull, scattato dalla pole position, ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton, che dopo aver passato al via lo spagnolo ha subito il sorpasso ...