F1 GP Canada 2023 | risultati e ordine di arrivo | solito dominio di Verstappen | sul podio Alonso e Hamilton

Leggi su sportface

(Di domenica 18 giugno 2023) Ie l’didel GP del, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Sesto sigillo stagionale, il quarto consecutivo, per ilMaxche dalla pole position non molla mai la prima posizione sul tracciato di Montreal e raggiunge Ayrton Senna a quota 41 vittorie in carriera. Sul, oltre all’olandese, ci salgono i due veterani Fernandoe Lewis. Ottima la prova delle due Ferrari, con Leclerc e Sainz – partiti rispettivamente in decima e undicesima posizione – finiti quinto e sesto dopo una gara in cui finalmente le monoposto di Maranello sono riuscite a gestire bene il degrado delle gomme. LE CLASSIFICHE AGGIORNATEDI ...