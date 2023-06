F1 | Frederic Vasseur | “Una buona gara | ma dobbiamo lavorare per non commettere gli errori del sabato”

(Di domenica 18 giugno 2023) Un primo passo? Lo vedremo. Non ci si può costruire chissà quale piano ambizioso dopo un quarto e un quinto posto, ma la Ferrari vista oggi in Canada ha mostrato, sul passo, quei progressi che nel 2023 non si erano mai notati. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz avevano iniziato il GP di Montreal, tappa del Mondiale 2023 di F1, dalla decima e undicesima casella. Un risultato frutto di una gestione delle qualifiche sul bagnato altamente imperfetta. Non era quindi semplice risollevarsi, ma la scuderia di Maranello e i piloti, con grande consistenza in termini di prestazione e di strategia, hanno fatto vedere cose positive, che hanno permesso ai due alfieri del Cavallino Rampante di rimontare. Da capire se questi step di crescita proseguiranno in vista del prossimo appuntamento in Austria, previsto dal 30 giugno-2 luglio. A fare ...

