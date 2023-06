F1 | Frederic Vasseur | “Non sono state le qualifiche che volevamo | ma la velocità della Ferrari c’è”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Un sabato da dimenticare per la. C’erano grandi speranze per ledel GP del Canada, round del Mondiale 2023 di F1. Il venerdì era stato lusinghiero per la Rossa. Come mai era accaduto in stagione, la SF-23 era stata veloce sia sul giro secco che in ottica gara, su pista asciutta. Purtroppo per la scuderia di Maranello, è arrivata la pioggia a scombinare le carte e degli errori cistati. Squadra e piloti nonstati perfetti nella lettura dei momenti e, alla finefiera, ne è venuto fuori un ottavo posto con lo spagnolo Carlos Sainz e un undicesimo con Charles Leclerc, che puntava a ben altro piazzamento, per quanto messo in mostra nel day-1. Leclerc che, infatti, poco dopo lesi è lasciato andare a un vero e proprio sfogo contro la squadra, rea ...