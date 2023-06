F1 e MotoGP oggi | orari gare 18 giugno | tv | programma | streaming TV8 e Sky

(Di domenica 18 giugno 2023)domenica 18va in archivio il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine-settimana ricco di attrattive. Al Sachsenring, in Germania, sarà posta la parola fine per l’appuntamento tedesco. Francesco Bagnaia, su Ducati, partirà dalla pole-position, ma dovrà guardarsi da una truppa di rivali qualificata, in primis lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), vincitore della Sprint Race di ieri. Ci si aspetta una reazione dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico della Honda, in grado di vincere undici volte su tredici partecipazioni, sa di dover guidare una moto con problemi notevoli dal punto di vista della prestazione, ma si può pensare che l’iberico possa essere in grado di qualche colpo a sorpresa. In F1 spera di regalare colpi gobbi in Canada. Sul circuito di Montreal le due Rossa ...

...posto nella gara sprint dial Sachsenring: "E' stata una bella sprint, mi sono divertito a seguire le Ducati. Ho avuto difficoltà nel terzo settore ma sono soddisfatto dei risultati di". ...... dove lo spagnolo ha scavalcato Bezzecchi (settimo) al secondo posto, mentre Quartaro ha perso ... Domenica 18 giugno il GP di Germania in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in ...Queste, invece, le parole dell'altro pilota dell'Aprilia, Maverick Vinales : 'in Q1 la pista si andava asciugando ma, al momento in cui sono uscito per l'ultimo time attack, non era ancora nelle ...

MotoGP, qualifiche GP Germania: pole di Bagnaia al Sachsenring, 2° Marini Sky Sport

Oggi domenica 18 giugno va in archivio il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine-settimana ricco di attrattive. Al Sachsenring, in Germ ...La MotoGP torna subito in pista dal 16 al 18 giugno con il GP di Germania: Bagnaia arriva al Sachsenring con 21 punti di vantaggio su Bezzecchi e 24 su Martin… Leggi ...