(Di domenica 18 giugno 2023) Nonostante il deludente sesto posto di un pessimo Sergio Perez, c’è grande soddisfazione in casa Redal termine del Gran Premio del Canada 2023. Maxha trionfato anche a Montreal, eguagliando i 41 successi in carriera di Ayrton Senna e regalando alla scuderia anglo-austriaca la vittoria n.100 della sua storia in Formula Uno. “Quello di Redun percorso eccezionale e realizzato in un lasso di tempo relativamente breve, dal 2009 ad oggi, èavere vinto 100 GP in F1. È un, è il 27% delle gare a cui abbiamo partecipato. Questa è una statistica incredibile. Nel 2009 in Cina è arrivata la prima, non era immaginabile arrivare a 100. Abbiamo fatto un percorso eccezionale dal 2009 ad oggi, ed il 41% diè di Max”, ...