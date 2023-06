F1 | Charles Leclerc accusa la Ferrari | “Scelta incomprensibile” Il monegasco poi si pente…

(Di domenica 18 giugno 2023) C’è grande delusione ine non potrebbe essere altrimenti per quanto è accaduto nelle qualifiche del GP del Canada, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista bagnata di Montreal, la Rossa ha chiuso in ottava posizione con lo spagnolo Carlos Sainz e in undicesima con il. Neanche a dirlo, la pole-position è andata all’olandese Max Verstappen (Red Bull) a precedere il tedesco Nico Hülkenberg (Haas) e lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin). Per la scuderia di Maranello la lettura della situazione non è stata ideale e anchenon è stato perfetto, ad esempio, nella gestione della sua Q2. Per questo,si è presentato in due circostanze davanti ai microfoni, con uno stato d’animo molto diverso. In un primo momento le parole del ragazzo del ...

Disastro Ferrari, disastro. Dopo le libere promettenti, che facevano sperare in un duello con il campione del mondo Max Verstappen per la pole position a Montreal si è, infatti, ...La pioggia non perdona. Fuori in Q2e Sergio Perez. Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà 11/o nel gran premio del Canada di Formula 1. Al suo fianco, 12/o, ci sarà la Red ...è apparso furioso con la Ferrari dopo la brutta prova in Q2 . Il pilota monegasco ha infatti ammesso: " Non so perché siamo rimasti sulle gomme intermedie quando la pista era asciutta,...

Leclerc, bordate alla Ferrari: "Ho detto che era da slick, ai box non mi hanno ascoltato". Poi smorza... La Gazzetta dello Sport

C'è grande delusione in Ferrari e non potrebbe essere altrimenti per quanto è accaduto nelle qualifiche del GP del Canada, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista bagnata di Montreal, la Rossa ha c ...Redazione P300.it | Segue la cronaca delle qualifiche del GP Canada 2023, con Max Verstappen in Pole con la Red Bull davanti alla Haas di Hulkenberg e ...