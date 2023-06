F1 | Carlos Sainz | “Una giornata dura per me e anche tanto sfortunata!”

(Di domenica 18 giugno 2023) Le aspettative erano ben diverse per la Ferrari e. Lo spagnolo confidava nel potenziale della propria monoposto nelle qualifiche del GP del Canada, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Montreal, la Rossa non è andata oltre l’ottavo posto dell’iberico e l’undicesimo del monegasco Charles Leclerc, in un time-attack condizionato dalla pioggia. Perun sabato complicato, però, già dalle prove libere 3. L’incidente all’ingresso di curva-1 non ha messo nelle condizioni ideali l’iberico di affrontare il time-attack, con una vettura sistemata in breve tempo, senza avere quindi i riferimenti adeguati. A complicare il tuttoil meteo e peruna prestazione che non può soddisfare. “E’ stata unamoltoper me. Nella FP3 il botto ...

Sono una vera e propria débacle , le qualifiche del Gran Premio del Canada per la Ferrari , che partirà dalla quarta fila con, ottavo, e addirittura dalla sesta con Chales Leclerc , undicesimo in griglia a Montreal e furente con il muretto della Rossa dopo l' ennesima eliminazione in Q2 della stagione . Ferrari,...Ottavo tempo per la Ferrari dimentre Charles Leclerc partirà 11/o. Per Verstappen è la 25/a pole in carriera.Ancora una volta male le Ferrari : ottavoe solo undicesimo Charles Leclerc , fuori dal Q3. Qualifiche Gp Canada: risultato definitivo. Verstappen (Red Bull) 1:25.858. Hulkenberg (Haas) ...

In seconda fila l'Aston Martin di Alonso e la Mercedes di Hamilton, seguiti da Russell e Ocon. Solo 8°, con la prima Ferrari, Carlos Sainz, che per altro rischia una penalità per impeding.Giornata evidentemente stressante quella appena conclusa in Canada. Carlos Sainz, dopo l'incidente nella terza sessione di prove libere non è stato in grado di fare meglio dell'ottava posizione in qua ...