F1 | Carlos Sainz penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza in Canada

(Di domenica 18 giugno 2023) Una giornata da dimenticare pere la Ferrari. Lo spagnolo lo aveva già capito che questo sabato di Montreal () non era nato sotto una buona stella. Il botto contro le barriere nella FP3 era stato importante e costretto i tecnici della Rossa a lavorare alacremente per permettere adi essere parte delle qualifiche. Un giorno di pioggia nel round del Mondiale 2023 di F1 enon è stato da questo punto di vista irreprensibile. Già nel corso delle libere 3 era finito sotto investigazione per la sua condotta ai danni del thailandese Alexander Albon (Williams), che si era ritrovato in traiettoriain due circostanze a un’andatura troppo lenta. Tuttavia, da parte degli Stewards non c’erano i presupposti per intervenire. Nelle qualifiche la storia è stata ...

Sono una vera e propria débacle , le qualifiche del Gran Premio del Canada per la Ferrari , che partirà dalla quarta fila con, ottavo, e addirittura dalla sesta con Chales Leclerc , undicesimo in griglia a Montreal e furente con il muretto della Rossa dopo l' ennesima eliminazione in Q2 della stagione . Ottavo tempo per la Ferrari dimentre Charles Leclerc partirà 11/o. Per Verstappen è la 25/a pole in carriera.Ancora una volta male le Ferrari : ottavoe solo undicesimo Charles Leclerc , fuori dal Q3. Qualifiche Gp Canada: risultato definitivo. Verstappen (Red Bull) 1:25.858. Hulkenberg (Haas) ...

Una giornata da dimenticare per Carlos Sainz e la Ferrari. Lo spagnolo lo aveva già capito che questo sabato di Montreal (Canada) non era nato sotto una buona stella. Il botto contro le barriere nella ...Non l'ha passata liscia Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, investigato per impeding nei confronti di Gasly in Q1 è stato penalizzato, e nella gara di domenica dovrà scontare tre posizioni nella gr ...