(Di domenica 18 giugno 2023) Montreal, 18 giu. - (Adnkronos) - “OggidipiùdaRed, ma abbiamo perso la posizione al via su Lewis e poi da lì è stata una battaglia con la Mercedes. Abbiamo spinto per tutta la gara, non ho mai potuto rilassarmi". Così Fernandodopo il 2° posto nel Gp del Canada di F1. "E' stata una gara veramente dura, abbiamo spinto tantissimo, sono stati 70 giri da qualifica", aggiunge il 41enne spagnolo dell'Aston Martin.

F1: Alonso, 'speravamo di dare più filo da torcere alla Red Bull' Gazzetta di Modena

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Max Verstappen ha vinto il GP del Canada, disputato sul circuito di Montreal, eguagliando Ayrton Senna con 41 successi. Il campione del mondo con la sua Red Bull ha pre ...